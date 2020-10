Resta in bilico il rinnovo con il Real Madrid di Sergio Ramos. Juventus e PSG pronte ad offrire un ricco contratto al difensore spagnolo

Ha fatto ovviamente rumore in Spagna e non solo la possibile fumata nera tra Sergio Ramos e il Real Madrid sul rinnovo di contratto del capitano. L’esperto difensore spagnolo è in scadenza il prossimo giugno e le trattative per il prolungamento non sarebbero ancora entrate nel vivo, aprendo così ad un eventuale e clamoroso addio del giocatore al club campione di Spagna.

Juventus, occasione Sergio Ramos: super ingaggio

Le parti vorrebbe proseguire insieme il matrimonio, con Sergio Ramos che più volte ha manifestato il desiderio di chiudere la carriera alla ‘Casa Blanca’. Le richieste del 34enne ex Siviglia (firma fino al 2023) non collimerebbero però con la proposta di Florentino Perez, che stando al ‘Mundo Deportivo’ offrirebbe al suo senatore un rinnovo soltanto per una stagione. Senza tralasciare l’aspetto economico, con il Real che vorrebbe tagliare del 20% gli ingaggi della rosa, con Ramos che percepisce attualmente uno stipendio da quasi 12 milioni all’anno. PSG e Juventus resterebbero in agguato e sono pronte a mettere sul piatto un contratto faraonico per convincere il difensore spagnolo a cambiare maglia. A spingere per l’arrivo a Torino e alla corte di Pirlo di Sergio Ramos sarebbe anche Cristiano Ronaldo, che ritroverebbe in bianconero l’ex compagno di squadra dopo i molteplici trionfi con i ‘Blancos’.

