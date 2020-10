Juventus, risposta su Calciopoli: “Tenteremo di riavere gli scudetti”

La Juventus ha risposto alle domande degli azionisti, anche su Calciopoli: “Faremo di tutto per ottenere la riassegnazione degli scudetti”

Non si è ancora spento del tutto il fuoco di ‘Calciopoli’, il tizzone è ancora ardente sia per i tifosi bianconeri che per la società. Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, infatti, la Juventus ha risposto alle domande degli azionisti verso l’assemblea di giovedì e si è espressa ufficialmente anche sugli scudetti revocati per le stagioni 2004/05 e 2005/06. Il club piemontese ha ribadito: “Abbiamo esperito tutte le azioni a tutela della Società nel corso degli anni, per ottenere quanto dovuto”.

Inoltre, la Juventus ha spiegato quali saranno le prossime mosse in questa direzione: “Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi di giustizia sportiva e del Coni. La Società effettuerà ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti”.

