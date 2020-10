Juventus, Agnelli irritato da Cristiano Ronaldo: terzo strike

Le ultime news Juventus riguardano la positività al coronavirus di Ronaldo, che sta tornando in Italia. Il presidente Agnelli irritato da CR7

Cristiano Ronaldo è in volo verso Torino. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il campione portoghese ha lasciato il ritiro della Nazionale impegnata oggi contro la Svezia in Nations League per fare ritorno in Italia dove sarà in quarantena a casa. La speranza sua e della Juventus è quella di riuscire a guarire in tempo per essere a disposizione di Andrea Pirlo per la super sfida contro il Barcellona di Messi nel match valido per la seconda giornata di Champions. Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Juve CLICCA QUI. Ma in bianconero non lo attende un caloroso bentornato.

Stando a quanto riportato dal sito ‘fanpage.it’, infatti, il presidente Andrea Agnelli sarebbe molto irritato con Ronaldo. Come è noto, la Procura di Torino ha aperto un fascicolo sui giocatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario per rispondere alla chiamata delle Nazionali. Il club temerebbe ripercussioni legali, ma soprattutto non gradisce l’atteggiamento di CR7, che non ha seguito il suggerimento del patron di farsi escludere dai convocati del Portogallo. E’ già la terza volta che l’ex Real Madrid fa storcere il naso alla ‘Vecchia Signora’ dopo gli allenamenti nello stadio di Funchal durante il lockdown e la festa della nipote a Madeira. Agnelli sarebbe stufo: addio anticipato a fine stagione?

