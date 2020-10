Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Rabiot a gennaio: 30 milioni

Dopo le voci della sessione di mercato scorsa, ecco che Rabiot della Juventus torna al centro delle indiscrezioni in vista di gennaio

La strana sessione di calciomercato estiva, si è chiusa il 5 ottobre scorso. E, nonostante le tante voci sul suo contro, Adrien Rabiot è rimasto alla Juventus. Il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, lo ha mandato in campo nei due incontri di Serie A, contro Sampdoria e Roma (espulso durante il match), fin qui disputati dalla squadra bianconera. Ma, in vista del mercato di riparazione, tornano già a farsi vivi vecchi club interessarti. Infatti, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe intenzione di tornare all’assalto del 25enne centrocampista francese a gennaio. Una notizia non nuova che, però, si arricchisce di particolari. Secondo ‘todofichajes.com’, la Juventus non opporrebbe resistenza alla cessione di Rabiot a metà stagione se i ‘Toffees’ offriranno una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Il calciatore è arrivato, nell’estate del 2019, a Torino a parametro zero, dopo la naturale scadenza del contratto col Paris Saint-Germain, e ha firmato un contratto da 7 milioni a stagione fino al 30 giugno 2023.

