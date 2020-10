Il Milan non perde di vista Soumare per il centrocampo di Pioli. Sul baby del Lille c’è anche l’interesse dei cugini dell’Inter

Si preannuncia un derby di mercato tutto meneghino a gennaio per Boubakary Soumare. Milan e Inter continuano a guardare con attenzione al talento in forza al Lille, cercato senza esito nelle scorse settimane dal Napoli prima della virata degli azzurri su Bakayoko. Il club francese non ha aperto al prestito, rifiutando anche un allettante offerta di 35 milioni di euro dal Newcastle.

Milan, Soumare non tramonta: derby con l’Inter a gennaio

Nei prossimi mesi però gli scenari potrebbero cambiare, soprattutto se il classe ’99 non dovesse rinnovare il contratto con il Lille in scadenza nel 2022. Il Milan – stando a ‘Tuttosport’ – avrebbe intenzione di rifarsi sotto per puntellare il centrocampo di Pioli soprattutto se il ‘Diavolo’ si qualificherà alla seconda fase dell’Europa League, mentre l’Inter si farebbe sotto per Soumare se dovesse esserci qualche uscita importante nel reparto oltre a Vecino. Considerando inoltre le difficoltà per Kante, sogno di Antonio Conte in mediana, i nerazzurri potrebbero virare su un profilo più giovane come il nazionale transalpino Under 21.

