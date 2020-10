Calciomercato Milan, Milenkovic non vuole rinnovare: può partire

Nikola Milenkovic non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. In questo contesto sale in cattedra il Milan

Nonostante un lungo corteggiamento alla fine il Milan non è riuscito ad ingaggiare Nikola Milenkovic giovane difensore serbo della Fiorentina che a conti fatti è rimasto a Firenze. La società del patron Commisso potrà quindi lavorare ora con calma alla situazione rinnovi, tra cui spicca proprio il centrale cercato dai rossoneri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘Repubblica’ proprio il prolungamento di Milenkovic risulta il più complicato ad oggi. Allo stato attuale infatti il difensore viola non ha intenzione di rinnovare il contratto. La Fiorentina dal canto suo invece ci proverà ma qualora i segnali non dovessero essere confortanti a giugno prenderà sotto esame l’idea di farlo partire. In questa ottica è arrivato Martinez Quarta ma quel che è certo è che Milenkovic non dovrebbe partire prima di fine stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, riecco Ibrahimovic: gol con vista derby

Calciomercato Milan, nuova destinazione per Mandzukic