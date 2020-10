Calciomercato Milan, nuova destinazione per Mandzukic

Mandzukic ancora senza squadra e accostato al Milan. Il centravanti croato ex Juventus è stato proposto al Marsiglia

Mario Mandzukic è uno degli svincolati di lusso dopo la fine del mercato estivo. L’ex Juventus è stato accostato a diverse squadre tra cui il Milan in Italia ed è in cerca di una nuova sistemazione dopo la prematura separazione con l’Al-Duhail in Qatar.

Di recente lo Spartak Mosca aveva provato a convincere il 34enne croato, senza però incassare il sì del giocatore. Mandzukic adesso – scrive ‘Footmercato’ – sarebbe stato proposto al Marsiglia in Ligue 1, con i francesi a caccia di un sostituto di Mitroglu. ‘Super Mario’ anche in questo caso avrebbe comunque delle perplessità e non sarebbe convinto della destinazione che lo porterebbe alla corte di Villas Boas.

