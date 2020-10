Calciomercato Milan, colpo Mandzukic | Decisione presa

In casa Milan decisione presa sul colpo Mandzukic, le ultime di calciomercato

Non sarà il Milan la squadra che accoglierà lo svincolato Mario Mandzukic. Almeno stando alle ultime indiscrezioni. Reduce dall’esperienza in Qatar, il classe 1986 sta cercando una nuova sistemazioni e tra le varie ipotesi vaglia anche un ritorno in Serie A. I rossoneri, che hanno avuto problemi in attacco in queste prime uscite stagionali, sono stati accostati a lui ma non sembrano intenzionati ad affondare il colpo: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, decisione presa sul colpo Mandzukic

Alla domanda sulle voci di un possibile arrivo di Mario Mandzukic, riporta il ‘Corriere dello Sport’, la società ha precisato che non ci saranno ulteriori innesti. La dirigenza vorrebbe puntare su profili giovani e dal costo non eccessivo in vista di gennaio. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara proseguono dunque la ricerca di volti nuovi in giro per l’Europa.

