Calciomercato, Mandzukic torna in Italia: possibile soluzione per due club

Mario Mandzukic è rimasto svincolato al termine del mercato, ma potrebbe tornare utile in particolare a Fiorentina e Sampdoria

Il mercato è concluso, ma la lista degli svincolati è ancora degna di particolare attenzione con nomi importanti che potrebbero tornare utili per coprire i buchi e defezioni di alcuni club.

Mario Mandzukic è fra i nomi più gettonati e blasonati della lista. L’ex attaccante di Juventus, Atletico Madrid e Bayern Monaco, infatti, dopo il recente trascorso in Qatar tra le fila dell’Al-Dulhail, potrebbe tornare utile ad alcuni club di Serie A. In particolare Fiorentina e Sampdoria.

I viola, in questo avvio di campionato, hanno registrato una sola vittoria (di misura contro il Torino) e due sconfitte, mettendo a segno cinque gol di cui tre nella trasferta comunque persa a San Siro contro l’Inter. Nella rosa figurano solo Cutrone, Vlahovic e Kouamé come punte di ruolo e probabilmente l’aggiunta dello svincolato Mandzukic porterebbe l’esperienza di un veterano che in Italia ha vinto quattro scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

A lui potrebbe interessarsi anche la Sampdoria di Ferrero dopo il colpo Keita. Il croato sarebbe infatti perfetto da aggiungere alla lista di prime punte che prevede il solito Quagliarella e La Gumina, con l’aggiunta di Gabbiadini seconda punta. Un reparto un po’ povero di soluzioni per Claudio Ranieri.

L’ostacolo potrebbe essere rappresentato però dall’ingaggio per entrambi i club. In Qatar Mandzukic percepiva 6 milioni di euro infatti, decisamente troppi per le casse di viola e blucerchiati. Cifra che dovrebbe essere sicuramente dimezzata, sempre che basti per ingaggiarlo con ipotesi di contratto annuale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Milan, sfuma l’affare gratis | Vola in Olanda

Calciomercato, da El Shaarawy a Locatelli | Occhi su Italia-Moldavia