Sono tanti i calciatori presenti nella lista svincolati al termine del mercato. Occasioni per porre rimedio alle defezioni in rosa: ecco i migliori

Il principe degli svincolati di lusso è stato fino agli ultimi giorni di mercato: Edinson Cavani. Il Matador, dopo aver incantato a Palermo e Napoli ha trascorso sette anni al Psg e proprio in dirittura d’arrivo ha trovato un accordo con il Manchester United.

Esce dalla lista degli affari a zero un’altra conoscenza della Serie A, vissuta per sette stagioni con la maglia del Napoli addosso. Si tratta di José Maria Callejon, che con gli azzurri ha vinto due Coppa Italia e una Supercoppa Itaiana e andrà a sostituire il partente Chiesa alla Fiorentina.

Da eroe del Mondiale 2014, con il gol che ha determinato la vittoria della Germania sull’Argentina, allo status di svincolato. Sei anni dopo. E’ Mario Gotze, in cima alla lista dei calciatori senza contratto nonostante i soli 28 anni dopo l’ultima esperienza al Borussia Dortmund.

Da Mandzukic a Pato: quando lo svincolato parla italiano

In un passato non troppo lontano è stato considerato come una stella del calcio mondiale, tuttavia sfortunato sul piano fisico e protagonista suo malgrado di numerosi infortuni. E’ Alexandre Pato, che oggi ha 31 anni e potrebbe ancora dare molto grazie alle indiscusse doti tecniche. Ultima esperienza al San Paolo, in Brasile. Anche Sturridge risulta senza squadra ad oggi. L’ex attaccante del Liverpool ha concluso ormai da qualche mese l’ultima esperienza al Trabzonspor.

Ha trascorso gli ultimi mesi all’Al-Dulhail, in Qatar, ma è ricordato soprattutto come il guerriero dell’attacco della Juventus. Mario Mandzukic, accostato qualche settimana fa al Fenerbahce, ha 34 anni ed è attualmente svincolato. Senza contratto anche Fabio Borini, ex Milan, Liverpool e Roma, al Verona nell’ultima stagione.

Di breve durata l’esperienza di Ben Arfa con la maglia del Valladolid, per cui aveva firmato a giugno sino al termine della stagione. E il trequartista 33enne risulta ora senza squadra da agosto. Sulla lista dei migliori svincolati troviamo anche Ezequiel Garay, difensore centrale d’esperienza, ex Real Madrid e Valencia.

