Attraverso il proprio sito ufficiale, il Fenerbahçe ha smentito le indiscrezioni riguardanti un possibile interesse per Mandzukic e Diego Costa

Non si placano le voci sul futuro di Mario Mandzukic, svincolato di lusso. Tra queste, quelle che lo accostano ai turchi del Fenerbahçe, che ha ceduto Muriqi alla Lazio. Ma il club turco, attraverso il proprio sito ufficiale, ha smentito le indiscrezioni riguardanti il croato e Diego Costa. “Nonostante la posizione del nostro club, che non intende fornire alcuna spiegazione sui rumor di mercato infondati, siamo obbligati a fornire informazioni su alcuni dei nomi proposti oggi. Le notizie che ci accostano a Mandzukic e Diego Costa, pubblicate dalla stampa sportiva, non riflettono la verità. Chiediamo che queste notizie fuorvianti, che creano aspettative nei nostri tifosi, non vengano prese in considerazione”.

