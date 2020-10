Incontro informale quest’oggi con la dirigenza del Milan coinvolta che ha reso note le ultime sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Il punto sul mercato

Conclusa la sessione estiva di calciomercato la dirigenza del Milan, nonostante la soddisfazione per quanto fatto, proseguirà dal punto di vista dei rinnovi e delle conferme di calciatori importanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dopo un incontro informale con le alte sfere del club rossonero, si è parlato della sostenibilità del club. La proprietà è sempre molto vicina al club e per adesso senza maggiori introiti sarà disposta ad aiutare la parte sportiva anche per i prossimi 2/3 anni. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Interessante anche quanto affermato sui rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma che al momento tengono in scacco il Milan. Sui due pilastri rossoneri però Gazidis fa sapere che ci proveranno con tutte le forze ed in tal senso filtra ottimismo.

A gennaio inoltre la società meneghina avrà la disponibilità economica per poter reinvestire, soprattutto dopo l’addio di Paqueta, mentre è escluso il mercato degli svincolati: no dunque a Mandzukic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente rinnovo: può partire a gennaio