Milan, da Ibrahimovic e Duarte a Romagnoli | Le ultime da Milanello

Ibrahimovic è asintomatico ma può tornare in gruppo solo dopo un doppio tampone negativo

Il Milan incrocia le dita per il derby. Il club rossonero spera di ritrovare Zlatan Ibrahimovic, ancora oggi positivo al Covid-19, per l’attesa partita contro l’Inter (ora con quattro positivi). Non ci sono novità in merito all’attaccante svedese, così come per Duarte, che dovranno avere un doppio tampone negativo per avere il via libera a tornare in gruppo. Gruppo decimato dalle Nazionali, che però può riabbracciare Alessio Romagnoli, dopo il problema al polpaccio accusato la scorsa stagione.

La situazione verrà monitorata costantemente: Ibrahimovic, come detto, è asintomatico e sta lavorando per essere pronto a tornare subito, quando risulterà negativo.

