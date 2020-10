Calciomercato Milan e non solo, occasione Ozil | Via dall’Arsenal

Arteta ha le idee chiare: Ozil escluso dalla lista Uefa e possibile anche l’esclusione dal campionato. Occasione in Serie A per Milan e non solo

Mikel Arteta lo ha escluso dalla lista Uefa e, secondo il ‘Sun’, a breve a Mesut Ozil verrà data anche la comunicazione dell’esclusione dalla lista del campionato. I nuovi acquisti dei ‘Gunners’ obbligheranno a dei tagli e il tedesco sembra uno dei primi indiziati. Ecco allora che il futuro del giocatore di origini turche sembra essere sempre più lontano da Londra.

E Ozil potrebbe certamente diventare un’occasione per diversi club di Serie A. L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio, attualmente faraonico quello percepito all’Arsenal e decisamente troppo alto per gli standard italiani. Se il tedesco dovesse decidere di abbassare le proprie pretese, non è escluso un affondo da parte dei club italiani. Quali però? Certamente Ozil potrebbe far comodo al Milan, specialmodo se Calhanoglu non dovesse rinnovare il proprio contratto. La filosofia di Elliott è quella di puntare sui giovani, ma Maldini ha fatto capire, con l’innesto di Ibrahimovic e Kjaer, quanto sia importante avere in rosa anche giocatori di esperienza. E la sfida Milan potrebbe essere un’importante occasione di rilancio per il tedesco. Attenzione però anche alle romane. La nuova proprietà della Roma potrebbe puntare su un nome di grande livello da portare in giallorosso. Pure la Lazio però, che in estate ha cercato David Silva, potrebbe decidere di regalare un colpo di spessore ad Inzaghi. Ozil ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe liberarsi già a gennaio a fronte di un minimo indennizzo.

