Calciomercato Juventus, occhi in casa Milan | Difficoltà sul rinnovo

Il Milan continua ad essere distante da Calhanoglu per il rinnovo: la Juventus osserva la situazione del turco con grande attenzione

Il mercato si è appena concluso, ma è già tempo di rivolgere uno sguardo al futuro ed in particolare a tutti quei giocatori che andranno in scadenza nel giugno del 2021. Tutte possibili occasioni sulle quali la Juventus è sempre molto attenta e che, negli ultimi anni, sono state un fiore all’occhiello di Fabio Paratici. Il CFO bianconero, come rivelato da ‘Calciomercatoweb.it’, starebbero monitorando la situazione relativa a Calhanoglu. Il trequartista turco andrà in scadenza il 30 giugno 2021 con il Milan ed, al momento, la distanza con i rossoneri per il rinnovo sembra essere ancora ampia.

Al momento, infatti, Hakan Calhanoglu ha un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione e vorrebbe un sostanzioso aumento per siglare il prolungamento. Il numero ’10’ rossonero vuole che sia riconosciuto lo status raggiunto sul campo da gioco: sotto la gestione Pioli è diventato uno dei giocatori più importanti della compagine meneghina. In caso di mancato rinnovo, la Juventus potrebbe forzare la mano per riuscire a raggiungere Calhanoglu a parametro zero a fine stagione. Sul trequartista del Milan, poi, si registra anche l’interesse dell’Atletico Madrid.

