Juventus e Napoli potrebbero dover ancora attendere per la decisione del giudice sportivo in merito a quanto accaduto domenica sera

La decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla gara fantasma Juventus-Napoli potrebbe non arrivare nella giornata di oggi come inizialmente auspicato. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’, Massimo Ugolini, tale decisione non dovrebbe arrivare né domani né dopodomani. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il giudice Mastrandrea pare aver preso dell’altro tempo per il supplemento d’indagine sul caso che sta attualmente scuotendo il calcio italiano. Slitta quindi il tutto con i due club di Agnelli e De Laurentiis che rimangono dunque in attesa.

