Dopo Bastoni e Skriniar, altri due calciatori dell’Inter sono risultati positivi al Coronavirus. Il comunicato ufficiale del club

Nuovi casi di Coronavirus nell’Inter. Dopo Bastoni e Skriniar, risultati positivi nel ritiro delle rispettive Nazionali, anche Gagliardini e Nainggolan sono stati contagiati. Conferme dall’Inter sulla positività al Covid-19 dei due centrocampisti. Domani giocatori e staff rimasti ad Appiano, tra cui Gagliardini e Nainggolan, conosceranno l’esito del secondo tampone effettuato quest’oggi.

Apprensione, dunque, per Antonio Conte e l’Inter in vista della ripresa del campionato e del derby contro il Milan, in programma sabato 17 ottobre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, il messaggio di Bastoni dopo la positività al Covid

VIDEO CM.IT | Calciomercato, Mandzukic e non solo: tutti gli svincolati!