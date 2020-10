Italia-Polonia, niente Bonaventura | Ha lasciato il ritiro della Nazionale

Giacomo Bonaventura non sarà a disposizione di Mancini per la sfida con la Polonia: il numero ’10’ dell’Italia è diventato papà

Un comunicato ufficiale della Nazionale italiana ha informato i tifosi che Giacomo Bonaventura non sarà presente nella sfida di Danzica di questa sera. Il centrocampista, protagonista sul mercato del passaggio alla Fiorentina, ha lasciato il ritiro azzurro per ritornare in Italia: il CT Mancini gli ha concesso il permesso per raggiungere la compagna che ha dato alla luce il figlio Edoardo. Il numero ’10’ della Nazionale è diventato papà e non farà parte dell’undici che sfiderà la Polonia, ma gli azzurri da questa sera avranno un tifoso in più.

