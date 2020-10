Il Milan compenserà a gennaio il mancato arrivo di un difensore centrale nei giorni finali di calciomercato

Sono già iniziate le manovre in vista della sessione invernale di calciomercato. La campagna trasferimenti da poco conclusa non ha portato in dote a Stefano Pioli il difensore centrale richiesto, ma il Milan sta lavorando per accontentare l’allenatore a gennaio. Come detto, uno dei nomi caldi resta quello di German Pezzella, ma il difensore argentino non è certamente l’unico profilo sul taccuino di Maldini e Massara. Con un tesoretto da 15-16 milioni di euro, i rossoneri sono pronti a valutare anche altre occasioni.

Calciomercato Milan, Nacho resta nel mirino

Tra queste, resta valida anche la candidatura di Nacho. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, un ritorno di fiamma invernale non è affatto da escludere, visti gli ottimi rapporti con il Real Madrid e la situazione contrattuale del 30enne spagnolo, che è in scadenza a giugno 2022. Seguito anche dal Napoli e dalla Roma, il calciatore aveva già dato il suo gradimento ad un’esperienza in Serie A, ma il suo arrivo in Italia è sfumato anche per le mancate cessioni di alcuni difensori in esubero.

