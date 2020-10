Non c’è ancora l’intesa sul rinnovo tra il Milan e Calhanoglu. Il turco chiede il doppio dell’ingaggio: Juventus, Napoli e Atletico alla finestra

Non solo Donnarumma. C’è anche la grana Hakan Calhanoglu al Milan in materia di rinnovo contrattuale. Il fantasista turco è in scadenza nel giugno 2021 e ancora non si è arrivati ad una base d’intesa per il prolungamento. Una trattativa che non si preannuncia facile come scrive ‘Il Corriere della Sera’, considerando anche le richieste dell’ex giocatore del Bayer Leverkusen.

Milan, ombre sul rinnovo: Juve e Napoli su Calhanoglu

Calhanoglu attualmente percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro e avrebbe chiesto al club rossonero il doppio rispetto all’attuale stipendio. Una richiesta che fa storcere il naso a Maldini e soci che vorrebbero mettere sul piatto una cifra più bassa rispetto ai 5 milioni che pretenderebbe il turco. L’atteggiamento di Calhanoglu sul rinnovo potrebbe far pensare alla volontà del 26enne centrocampista di arrivare allo strappo con il ‘Diavolo’ e liberarsi a parametro zero a fine stagione. E le corteggiatrici non mancano per lui, con Juventus e Napoli in prima fila in Serie A. All’estero attenzione anche all’interesse dell’Atletico Madrid dell’estimatore Simeone.

