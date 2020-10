Calciomercato Milan, c’è la strategia per l’affare a costo zero

Il calciomercato Milan punta Thauvin, c’è la strategia per l’affare a costo zero

Il Milan non molla Florian Thauvin. L’esterno classe 1993 del Marsiglia ha il contratto in scadenza a fine stagione e ormai da tempo è accostato a molteplici società italiane e non solo. Così, dopo averlo cercato invano anche negli ultimi giorni della sessione di mercato, i rossoneri avrebbero delineato la strategia per acquistarlo: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, affare Thauvin a costo zero: le ultime

La strategia del Milan, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe quella di bloccare Thauvin nella finestra invernale o meglio aspettare quella successiva per prenderlo a zero. Se dovessero verificarsi condizioni favorevoli per il suo trasferimento in Italia, dunque, la dirigenza rossonera si farebbe trovare pronta già a gennaio. La valutazione del giocatore si aggura attualmente sui 15 milioni di euro.

