Thauvin è stato proposto al Milan. L’esterno d’attacco francese ha un contratto in scadenza con il Marsiglia il prossimo 30 giugno

Torna di moda il nome di Florian Thauvin per il Milan. L’attaccantre francese è da tempo accostato ai rossoneri ma piace anche ad Atalanta, Inter e Roma. Al momento, però, il calciatore veste ancora la maglia del Marsiglia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il contratto in scadenza fra meno di un anno lo rende ancora più appetibile: secondo quanto riporta Tuttosport, Thauvin nelle scorse ore sarebbe stato offerto al Milan, con i francesi che chiederebbero 15 milioni di euro.

Il giocatore, come detto, piace ai rossoneri che ad oggi non sembrano considerare un suo acquisto. Più facile che l’esterno venga bloccato in vista della prossima stagione quando si libererà a zero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Juve e Inter a Napoli e Milan: gli ultimi colpi scudetto

Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE | Colpo Hauge