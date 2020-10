Ora è anche ufficiale: il Milan ha acquistato il giovane attaccante del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge. Ecco il comunicato

Colpo in attacco per il Milan che ha ufficializzato questa mattina l’arrivo alla corte di Pioli del giovane talento Jens Petter Hauge, proveniente dal Bodo/Glimt, compagine affrontata in Europa League. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Ad annuncialo lo stesso club rossonero sul proprio sito ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025“. Hauge indosserà la maglia numero 15.

