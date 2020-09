Rio Ave-Milan, probabili formazioni: Colombo si riprende l’attacco

Sarà Lorenzo Colombo a giocare punta centrale. Un solo dubbio di formazione, scelte fatte per Stefano Pioli per la partita contro il Rio Ave

Il Milan di Stefano Pioli giocherà domani in Portogallo contro il Rio Ave per il playoff di Europa League, ultimo ostacolo per raggiugnere la fase a gironi.

Continua l’emergenza in casa rossonera, con le assenze di Duarte, Musacchio, Conti, Romagnoli, Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Scelte praticamente obbligate in attacco e in difesa.

A centrocampo dovrebbe tornare in panchina Sandro Tonali, toccherà a Bennacer affiancare Kessie. Davanti a Donnarumma nessun dubbio: Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez.

In avanti non si discute, ovviamente, Hakan Calhanoglu; ai suoi fianchi Saelemaekers, Castillejo e Brahim Diaz si giocano due maglie, con quest’ultimo che parte in svantaggio.

Punta centrale sarà ancora Colombo, che nel corso del secondo tempo darà spazio a Leao, che non ha sulle gambe i 90 minuti.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.