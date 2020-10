Calciomercato Milan, risale Nastasic per la difesa

Calciomercato Milan, i rossoneri ancora a caccia di un colpo in difesa: Nastasic il nome più abbordabile, il punto

Milan alle prese con gli ultimi giorni di mercato e un rebus ancora da sciogliere sul difensore da reperire sul mercato. Ma il cerchio si sta stringendo e non solo per i tempi ormai ristretti. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione. La pista Milenkovic è stata ormai abbandonata, sembrano fuori portata anche Ajer e Tomiyasu, per il quale il Bologna continua a chiedere una cifra troppo elevata. Il Milan non si discosta dai 13 milioni di euro, massima offerta. Riprende dunque quota Nastasic, che lo Schalke, in difficoltà economiche, potrebbe anche scegliere di cedere in prestito.

