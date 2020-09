Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | Ordine: “Errore della dirigenza”

Il rinnovo di Gigio Donnarumma in casa Milan non è ancora arrivato: a riguardo ha parlato il noto giornalista Franco Ordine

Prima il Rio Ave, poi gli ultimi innesti di mercato e solo dopo il Milan si concentrerà su un altro tema chiave: il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2021, ma ancora non ci sono novità legate al prolungamento contrattuale. Sia il Milan che il giocatore sono intenzionate a rinnovare il matrimonio, ma il problema maggiore sembra essere rappresentato dall’ingaggio del ragazzo, che piace sempre alla Juventus.

In merito al rinnovo di Donnarumma si è espresso anche Franco Ordine, che ha parlato a ‘Juventibus’: “Il Milan ha commesso un grave errore, di farlo arrivare alla vigilia della scadenza. Lui guadagna 6 milioni netti e migliorare un contratto così è un po’ complicato in un bilancio di una società che ha bisogno di ridurre il monte ingaggi. Lui vuole rimanere e non puoi permetterti di perderlo. Sei costretto a rinnovare il contratto, ma senza inseguire Raiola che chiede 10 milioni. Se Donnarumma vuole restare, fa capire che non vorrà andare via a zero. Vedo però complicato l’affare per la presenza di Raiola”.

