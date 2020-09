Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la cifra dell’accordo

Il Milan e Donnarumma tratteranno il rinnovo di contratto in autunno ma la strada sembra scritta. Si va verso il rinnovo. Ecco le cifre

Gigio Donnarumma è al centro del progetto del Milan. Il portiere classe 1999 stasera giocherà la sua 204esima partita con la maglia rossonera: nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno, l’estremo difensore appare tranquillo e concentrato. Contro lo Shamrock Rovers, match valevole per il secondo turno dei preliminari, Donnarumma indosserà la fascia da capitano per via dell’assenza di Romagnoli a prova di quanto sia dentro al progetto rossonero.

Maldini ha mostrato fiducia per il rinnovo del contratto: il volere del classe 1999 d’altronde è chiaro a tutti. Vuole continuare a giocare con il suo Milan. Serve ovviamente un Milan competitivo che possa tornare ai vertici il prima possibile.

Il braccio di ferro con Mino Raiola è già iniziato. Il noto agente chiederà un corposo aumento di stipendio: secondo quanto riporta il Corriere della Sera si può chiudere a 7-8 milioni di euro netti a stagione, che lo porterebbe ad essere il giocatore con il contratto più alto al Milan.

