Il Milan è da tempo sulle tracce di Nikola Milenkovic. Il difensore classe 1997 della Fiorentina potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter

E’ noto, ormai da tempo, l’interesse da parte del Milan per Nikola Milenkovic. Il nome del difensore classe 1997 è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per rafforzare il reparto arretrato ma bisogna fare i conti con il muro della Fiorentina, che continua a chiedere 40 milioni di euro. Troppi per un calciatore che fra meno di due anni vedrà scadere il proprio contratto. La volontà di Milenkovic di sposare il progetto Milan potrebbe, però, far calare le pretese dei viola.

Sky Sport conferma l’interesse da parte dei rossoneri e aggiunge come la partenza di Milan Skriniar potrebbe far nascere un derby di calciomercato con l’Inter. Al momento però si tratta solamente di un’idea.

