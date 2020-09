Calciomercato Milan, ostacolo Leonardo per Soumare

Milan vigile per un colpo a centrocampo: tra i candidati c’è Soumare del Lille, ma sul giovane ha messo gli occhi il Paris Saint-Germain

In attesa di capire se il Milan riuscirà o meno di qualificarsi per la fase a gironi di Europa League, i rossoneri stanno valutando un eventuale rinforzo a centrocampo. Il nome più caldo è al momento quello di Tiemoue Bakayoko, ormai separato in casa Chelsea. Il francese sarebbe ben felice di tornare a Milano, ma la dirigenza sta studiando delle alternative.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In questo senso i nomi portano a Florentino Luis e Boubakary Soumare. Il centrocampista del Lille può lasciare il club transalpino, ma la concorrenza è elevata. Oltre al Milan piace anche, tra le altre, ad Arsenal, Newcastle ed Hertha Berlino. Stando a quanto riferito da ‘Telefoot La Chaine’, sul centrocampista sarebbe piombato il Paris Saint-Germain. Leonardo sta pensando al classe 1999 per rafforzare la mediana e sarebbe pronto a sfruttare una speciale clausola. Al Psg spetterebbe infatti il 20% sulla rivendita del giocatore, sottolinea l’emittente francese e Leonardo sarebbe pronto ad utilizzare tutto questo come uno sconto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: sfida al Milan