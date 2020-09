Calciomercato Milan, con Ibra non c’è intesa: vicino all’addio il fantasista

Paquetà non avrebbe un bel rapporto con Ibra. Pre-campionato deludente ed esclusione dalla lista convocati contro lo Shamrock Rovers: cessione in vista

Il Milan ha un esubero piuttosto importante da piazzare. Si tratta di Lucas Paquetà, che in rossonero proprio non riesce ad ingranare, come attesta anche un deludente pre-campionato. I rossoneri lo hanno acquistato due anni fa per 38 milioni di euro dal Flamengo, lo hanno aspettato e ora hanno deciso: va venduto.

Secondo ‘Tuttosport’, inoltre, il fantastista brasiliano non avrebbe nanche un bel rapporto con Ibra. E in quello che è il Milan rinato dopo l’arrivo del campione svedese, è senz’altro difficile restarci senza essere entrati nelle sue grazie. Non solo: il brasiliano avrebbe anche scaturito l’ira del giocatore più rappresentativo rossonero, riportato alla calma dal resto dei compagni, a causa di qualche risposta piccata di troppo dopo la vittoria di misura sul Torino dello scorso campionato. Se a questo ci aggiungiamo i richiami contro il Novara, ma anche le prestazioni deludenti, la cessione appare inevitabile.

Del resto, dopo il negativo periodo con Giampaolo, anche con Pioli Paquetà non ha goduto di ampio spazio, nonostante un modulo più consono alle sue caratteristiche. Fino all’esclusione dai convocati per la partita di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Ora il problema però è un altro e riguarda il costo del suo cartellino. Svalutarlo significherebbe mettere a bilancio un riscontro negativo, resta quindi fondamentale venderlo ma almeno a 23 milioni per restare in pari, a due anni dal suo approdo a Milano.

Su di lui c’è sempre il Lione, che però prima di affondare il colpo vorrebbe cedere qualcuno. Depay al Barcellona su tutti. Il d.s. Juninho Pernambucano è in contatto con l’agente del giocatore, in attesa che la situazione possa sbloccarsi.

