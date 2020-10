In procinto di un addio fino a pochi giorni fa, Nacho è nel mirino di Milan, Napoli e Roma, ma l’emergenza infortuni in casa Real può cambiare i piani

Prima Carvajal (legamenti) e poi Odriozola (lesione al gemello del polpaccio): la maledizione infortuni si è abbattuta sulla fascia destra del Real Madrid. Privato in un colpo solo delle due prime scelte di fascia, il club spagnolo potrebbe modificare anche le proprie strategie di calciomercato. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, oggi ci sarà un incontro tra gli agenti di Nacho e il club iberico per capire se esista ancora la possibilità di una cessione. Finito sul mercato e seguito da Milan, Napoli e Roma, il difensore 30enne sa disimpegnarsi bene anche sulla fascia destra e la dirigenza merengue sta valutando seriamente una sua permanenza in squadra per sopperire all’emergenza. Ore decisive, dunque, per il futuro del calciatore.

