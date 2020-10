Calciomercato, De Paul confessa: “Sarei felice di andare da Simeone”

Il talento di Rodrigo De Paul è uno dei più inseguiti sul mercato e l’argentino rivela: “So che l’Atletico era interessato, Simeone mi attira”

Nonostante sia stato accostato a molti club sul mercato, alla fine Rodrigo De Paul è rimasto all’Udinese. Una situazione che, però, sembra stare sempre più stretta al centrocampista della nazionale argentina. L’ex Valencia è stato vicino anche a Leeds e Zenit, oltre che essere orbitato intorno alla Juventus. In un’intervista rilasciata a ‘Marca’, De Paul ha parlato anche dell’Atletico Madrid esponendosi in maniera chiara: “So che l’Atletico si era interessato a me e Simeone è un allenatore che mi attira, perché fa un calcio dinamico che mi piace molto. Ogni loro allenamento sembra una partita ufficiale. Inoltre sono un grande club, che mi permetterebbe di lottare per traguardi importanti. Se un giorno dovessi andare all’Atletico, sarei felice di farlo”.

Oltre a strizzare l’occhio ai ‘Colchoneros’ per il futuro, il numero ’10’ dell’Udinese ha parlato anche del calcio italiano e della Serie A: “Il calcio italiano tatticamente, sei sei aperto di testa e sai imparare i concetti, ti insegna molto. A centrocampo, fisicamente, devi correre per 90 minuti. Ma mi piace, non si tratta di rubare il pallone ma di coprire bene il campo e con l’esperienza sono migliorato”.

