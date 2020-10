Ceduto in prestito a gennaio al Flamengo, Pedro ha convinto tutti e a dicembre il club carioca dovrà prendere una decisione sul bomber

Mattatore nella vittoria contro lo Sport con una doppietta, Pedro è già arrivato a quota quattordici gol con la maglia del Flamengo. Un biglietto da visita importante che ha conquistato dirigenza e tifoseria carioca. Arrivato a Rio a gennaio con la formula del prestito fino a dicembre 2020 con diritto di riscatto, il bomber 23enne potrebbe rimanere in rubronegro, ma, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ad oggi l’ipotesi di un rinnovo del prestito fino a maggio non viene presa in considerazione dalla Fiorentina, che ha confermato ancora una volta l’esistenza di un diritto di controriscatto nell’accordo, smentito la scorsa primavera dalla dirigenza del Fla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: tentativo last minute per Pezzella | No della Fiorentina