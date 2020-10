Calciomercato Sassuolo, agente Caputo: Tante squadre estere interessate

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha esordito ieri in Nazionale andando anche in gol nell’amichevole contro la Moldavia

Ha bagnato il suo esordio con la sua caratteristica principale: fare gol. Stiamo parlando del bomber del Sassuolo, Ciccio Caputo, in rete con maglia dell’Italia di Roberto Mancini nel 6-0 contro la Moldavia in amichevole. “È partito dalla promozione fino alla Nazionale – le parole del suo agente, Gaetano Fedele, a ‘Radio Sportiva’ – Le parole di mister Mancini sono importanti, perché lasciano la porta aperta a questi giocatori. Ciccio ha fatto gol un po’ dappertutto, però diamo atto a De Zerbi che è riuscito a valorizzarlo al meglio. Sicuramente tra lui e l’allenatore c’è una sinergia particolare. Era molto contento, la sua storia è particolare. Ieri ha avuto un approccio giusto, ha fatto un bel gol e adesso deve confermarsi in partite di livello più importante, se ne avrà la possibilità”. Infine, Fedele ha svelato anche un retroscena di calciomercato: “Ci sono stati interessamenti da parte di società straniere, ma in questo momento il percorso giusto sembra essere Sassuolo e lui cerca di portarlo avanti nel modo migliore. Nonostante i 33 anni, ha la fame di un 23enne”.

