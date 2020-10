Libero da vincoli con la Juventus, Allegri continua ad essere monitorato dalla Roma che potrebbe trovare un nuovo alleato in casa Psg

Nonostante i quattro punti conquistati contro Juventus e Udinese, la presenza di allenatori liberi del calibro di Allegri e Sarri (le trattative per la rescissione con i bianconeri sono avanzate) non fa dormire sonni tranquilli a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è tuttavia il tecnico più a rischio in questo momento, visto che ci sono almeno due situazioni calde, per cristi di risultati o per rapporti non idilliaci tra tecnico e club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, rebus panchina: Fonseca rischia | Suggestione Sarri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Psg, futuro Allegri: ‘assist’ di Leonardo

Calciomercato Psg, Pochettino insidia Allegri

Stiamo parlando di Manchester United e Psg che potrebbero entrare in rotta di collisione per gli stessi obiettivi. Secondo ‘ESPN’, infatti, viste le frizioni tra Leonardo e Tuchel anche il club francese ha riallacciato i contatti per Pochettino, in un testa a testa con Allegri per l’eventuale sostituzione del tecnico tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Serie A, il valzer delle panchine: da Allegri a Fonseca