Calciomercato Roma, rebus panchina: Fonseca rischia | Suggestione Sarri

A rischio la panchina di Paulo Fonseca alla Roma: Allegri resta il primo nome, ma attenzione alla suggestione Sarri

Maurizio Sarri sta trattando la rescissione contrattuale con la Juventus. Il tecnico toscano potrebbe dunque presto tornare in panchina e diventerebbe certamente un nome molto appetibile sul mercato. Un po’ come lo è già il suo corregionale Massimiliano Allegri, che attende la giusta chiamata. Una chiamata che potrebbe arrivare dalla Roma. Il club giallorosso ha una proprietà nuova e ambiziosa e avrebbe individuato nell’allenatore livornese l’uomo giusto per la panchina se Paulo Fonseca non dovesse conquistare risultati soddisfacenti. Il portoghese è infatti continuamente sotto esame e se i passi falsi dovessero essere troppi, non è escluso un cambio alla guida della squadra.

Cambio che potrebbe portare appunto ad Allegri, prima scelta di Friedkin, che però piace anche in Francia, al Psg, dove Tuchel vive anch’egli una situazione d’incertezza. Attenzione però all’ipotesi Sarri. Detto della possibilità di rescindere con la Juventus, Roma e Fiorentina, due proprietà nuove e ambiziose, diventano automaticamente tra le principali candidate per ingaggiare l’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Calciomercato Roma, Sarri attratto dal giallorosso

I contatti in casa Roma con Allegri proseguono, ma Sarri è un nome che stuzzica e anche lo stesso allenatore sarebbe affascinato dall’ipotesi giallorossa. E in caso di un suo arrivo, la società potrebbe intervenire fortemente sul mercato per regalare allo stesso allenatore nuovi innesti di prestigio. Il primo nome sarebbe il faro di centrocampo, quel Jorginho che Sarri ha avuto a Napoli e al Chelsea. Se il prezzo dell’italo-brasiliano dovesse risultare troppo alto, attenzione all’ipotesi Paredes, che potrebbe rappresentare l’alternativa più valida. Mentre in attacco potrebbe riprendere quota l’ipotesi Milik, stimatissimo dal tecnico e in uscita dal Napoli. Dagli azzurri potrebbe arrivare anche Hysaj, ma Juventus ed Inter invece potrebbero guardarsi dalla concorrenza giallorossa per Emerson Palmieri e Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea e stimatissimi dallo stesso Sarri.

