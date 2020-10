Calciomercato Juventus, ritorno Mandzukic: ecco la verità

Mario Mandzukic è intenzionato a far ritorno nel calcio che conta. L’attaccante croato è stato accostato alla Juve. Ecco come stanno le cose

E’ tanta la voglia di Mario Mandzukic di torna a giocare. L’attaccante croato dopo la breve avventura con la maglia dell’Al-Dulhail è intenzionato a rimettersi gli scarpini per calcare ancora una volta i terreni di gioco della Serie A. Nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al Milan. I rossoneri, però, al momento, non sembrano intenzionati ad attingere dal mercato degli svincolati per puntellare la rosa di Stefano Pioli e si aspetterà dunque gennaio per i rinforzi.

Da escludere, inoltre, il ritorno alla Juventus. La versione web di Tuttosport, non ha dubbi: Mandzukic non firmerà un contratto annuale con i bianconeri. La notizia – come si legge – è priva di fondamento e non trova conferma né sul fronte juventino, né da quello dell’entourage del giocatore.

Può restare in piedi la pista Fiorentina o Sampdoria, che per tutto il calciomercato hanno provato ad acquistare un nuovo attaccante ma ovviamente non si possono escludere sorprese.

