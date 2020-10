Dopo averci provato nel corso della scorsa estate, la Juventus tornerà alla carica per Marcelo: l’esterno potrebbe arrivare durante il calciomercato di gennaio

I momenti d’oro di Marcelo al Real Madrid sono oramai arrivati al capolinea, soprattutto in questo momento, in cui l’esterno brasiliano si ritrova a ricoprire il ruolo di sostituto di Mendy, a tutti gli effetti il titolare scelto da Zidane per la fascia sinistra. Con la Juventus alla finestra già nell’estate scorsa, stando a ‘todofichaes.com’ il trasferimento del 32enne in bianconero non sarebbe più così complesso come lo è stato negli anni scorsi.

Calciomercato Juventus, Marcelo a gennaio: i dettagli

La corsia sinistra si andrebbe così a rinforzare e Andrea Pirlo potrebbe dare il benvenuto a Marcelo sin da gennaio, in prestito fino a giugno 2021: un’occasione sia per il Real Madrid, che riuscirebbe a sgravarsi di parte dell’ingaggio del brasiliano, pagato dalla Vecchia Signora, che per il giocatore stesso, che avrebbe la possibilità di ritrovare minutaggio e continuità in campo. Zidane ovviamente sta facendo muro, non volendo perdere la sua alternativa a Mendy, ma l’accordo tra le due società può essere facilmente trovato.

La trattativa è già in corso e a dicembre si potrebbe chiudere l’affare, con Cristiano Ronaldo che farebbe da intermediario per convincere il brasiliano.

Mario Petillo

