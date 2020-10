A muovere le ultime ore di calciomercato sono stati ancora una volta gli attaccanti: due big sono stati proposti al Real Madrid a sorpresa

Si è concluso un calciomercato molto particolare, in cui molto è successo anche e soprattutto nell’ultimo giorno di trattative. Ieri è stata una giornata movimentata, con diversi colpi ufficializzati in extremis come Federico Chiesa e Chris Smalling, entrambi fondamentali e pronti a cambiare totalmente il volto di Juventus e Roma. È stato però anche un calciomercato in cui protagonisti sono stati gli attaccanti, al centro di telenovele infinite come Suarez, Milik e Dzeko.

Calciomercato, dalla Spagna: Dzeko e Aubameyang offerti al Real Madrid

In questo senso, dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione relativa a un nuovo possibile trasferimento dell’ultima ora. Come riporta ‘El Chiringuito TV’, infatti, proprio nell’ultimo giorno di calciomercato che si è concluso ieri, al Real Madrid sarebbero stati offerti Pierre-Emerick Aubameyang e Edin Dzeko. Entrambi sembravano destinati a partire: il primo ha poi rinnovato con l’Arsenal, il secondo è rimasto alla Roma dopo essere stato a un passo dalla Juventus. Un tentativo in extremis che, evidentemente, non è andato a segno.