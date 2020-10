Calciomercato Juventus, retroscena Khedira: altro no ai bianconeri

Sami Khedira non ha accettato la risoluzione del contratto con la Juventus: il tedesco è da tempo un separato in casa

Niente da fare: anche l’ultimo tentativo della Juventus di convincere Khedira non è andato a buon fine. Il centrocampista tedesco è rimasto fermo sulla sua posizione anche davanti alla nuova proposta bianconera, come riferisce ‘goal.com’. Niente risoluzione di contratto per l’ex Real Madrid, ormai fuori dai piani di Andrea Pirlo e della Juventus. Il calciatore non ha voluto rinunciare ai sei milioni di euro di ingaggio. Ha deciso così di restare in bianconero nonostante l’esclusione dalle convocazioni nelle prime tre uscite stagionali.

L’addio di Khedira alla Juventus sembrava una cosa certa, ma le difficoltà nel trovare un accordo tra le parti hanno portato allo stallo ed a complicare la situazione. Si attende ora di capire se Pirlo inizierà a considerare il centrocampista all’interno delle sue rotazioni oppure il calciatore resterà ai margini in attesa di novità.