Attesa la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, rinvio a mercoledì

Il Giudice Sportivo ha rinviato la sua decisione su Juventus-Napoli. La gara di Serie A, prevista ieri sera allo ‘Stadium’, non si è giocata per l’assenza degli azzurri, bloccati in Campania da una disposizione dell’Asl. Il codice sportivo prevederebbe la sconfitta a tavolino degli azzurri con un punto di penalizzazzione in classifica. Tuttavia, in attesa di atti e referti, il Giudice avrebbe rimandato a mercoledì la sua decisione. Si attendono, inoltre, i colloqui di oggi tra il Ministro Spadafora e i vertici del nostro calcio, Paolo Dal Pino (presidente Lega Serie A) e Gabriele Gravina (presidente FIGC). Clicca qui per nuovi dettagli.

Juventus-Napoli, la possibile data del recupero

Qualora vincesse la linea per rigiocare la partita di ieri, riporta ‘La Repubblica’, sarebbe disponibile una sola data: il 13 gennaio 2021. Tra polemiche e attese, quindi, sono giorni cruciali per conoscere il futuro del big match tra Juventus e Napoli.

