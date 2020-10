Il Ministro Spadafora incontra i vertici di Lega e FIGC, spunta la data del recupero di Juventus-Napoli

Juventus-Napoli prosegue fuori dal campo. Causa una direttiva dell’Asl, gli azzurri sabato scorso non hanno potuto lasciare la Campania per raggiungere Torino, dove ieri sera era prevista la sfida contro i biaconeri, che hanno deciso ugualmente di presentarsi sul prato dello ‘Stadium’. Formazione ufficiale consegnata agli arbitri, pochi tifosi sugli spalti ma nessuna ombra degli avversari. L’arbitro ha dunque annullato il match, decisione che porterebbe alla sconfitta dei campani per 3 a 0 a tavolino e un punto di penalità in classifica. Clicca qui per nuovi dettagli.

Per trovare un rimedio al clamoroso polverone che ha travolto la Serie A, oggi il Ministro allo Sport Spadafora incontrerà i vertici del nostro calcio: alle ore 17 previsto un summit con Dal Pino, Presidente della Lega Serie A. Verso le 18,30, invece, Spadafora si recherà dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina. La volontà sarà quella di trovare una sintesi per evitare il ricorso del Napoli alla Giustizia sportiva e poi ordinaria.

Intanto, spunta la possibile data per l’eventuale recupero del big match. Qualora vincesse la linea per rigiocare la partita di ieri, riporta ‘La Repubblica’, sarebbe disponibile un solo giorno: il 13 gennaio 2021.

