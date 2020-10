Arkadiusz Milik è volato questa mattina in Polonia da Napoli. L’attaccante e la Fiorentina non si sono avvicinati dopo i contatti di ieri

Il caso Arkadiusz Milik continua a non sbloccarsi. Questa mattina, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il giocatore si è recato in Polonia anticipando la sua partenza in vista dei match della sua Nazionale contro Italia (11 ottobre) e Bosnia (14 ottobre).

I contatti con la Fiorentina di ieri non hanno portato a significativi passi avanti nella negoziazione. L’ex Ajax ha iniziato a valutare la proposta viola, ma tra le parti c’è ancora distanza e oggi, tra gli addetti ai lavori, serpeggia pessmismo. I toscani, in ogni caso, non hanno intenzione di arrendersi e presenteranno una nuova offerta nelle prossime ore.

A due giorni dalla chiusura del calciomercato, la soluzione più probabile per il polacco è una permanenza a Napoli da separato in casa. Gattuso non reintregrerà la punta in rosa e, a gennaio, De Laurentiis non ha intenzione di far sconti sul suo cartellino, nonostante i soli sei mesi che resteranno alla scadenza del contratto. Restano ormai poche ore per tentare una risolvere la questione in extremis: l’entoruage di Milik ci proverà ancora.

