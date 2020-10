C’è l’incontro per la doppia cessione al PSG del calciomercato Inter, le ultime su Brozovic e Perisic

Non considerati fondamentali per il progetto tattico di Antonio Conte, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic potrebbero lasciare l’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato. Per loro non mancano gli estimatori ma, in tempi di Coronavirus, anche le grandi d’Europa non vogliono affrettarsi in acquisti troppo costosi. Qualcosa si starebbe però muovendo sul fronte francese, come riportano le ultime indiscrezioni: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, Perisic e Brozovic al PSG: le ultime

Questo fine settimana, riporta ‘footmercato.net’, sarebbe in programma, a Parigi, un incontro tra Leonardo e Nelio Lucas, agente dei due giocatori interessato al tentativo dei parigini. Il rappresentante di Brozovic e Perisic sarebbe in città già da molte settimane e starebbe provando a collocarli nella capitale francese. Resta dunque da vedere se si arriverà all’accordo tra la dirigenza del PSG e quella dell’Inter.

