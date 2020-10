Sorteggi Champions League, le reazioni estere su Juventus, Inter, Lazio e Atalanta

“Leo Messi-Cristiano Ronaldo, de nuevo cara a cara”. E’ il titolo del giornale spagnolo ‘Sport’, che presenta con il “faccia a faccia” tre i due simboli la sfida Juventus–Barcellona nei prossimi gironi di Champions League. Sorteggiate oggi, le gare hanno trovato ampio spazio per approfondimenti in campo internazionale. Se la partita tra bianconeri e blaugrana ha riportato in auge la storica sfida Messi-Ronaldo, in Spagna l’Inter ha ottenuto una buona considerazione. ‘As’ parla di pericolo nerazzurro per la formazione di Zidane, il ‘Mundo Deportivo’ presenta la squadra di Conte come “grande trappola per il Real Madrid“. Clicca qui per nuovi dettagli.

Sorteggi Champions League, la rassegna stampa estera

Meno considerazione hanno invece raccolto Lazio e Atalanta. ‘Liverpool Echo’ scrive: “Certo, la squadra italiana ha iniziato con forza in Serie A in questo periodo, ma i campioni del mondo guarderanno favorevolmente a una sfida con Gian Piero Gasperini”. Il ‘Daily Mail’ parla di sorteggio fortunato per i ‘Reds’ e dà spazio alla sfida tra Messi e Ronaldo. ‘Sport Bild’, infine, descrive come “fattibile” il girone del Borussia Dortmund, avversaria dei biancocelesti.

