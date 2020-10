Calciomercato Inter, cessione in arrivo | Indizio dal club

Joao Mario sembra essere sempre più fuori dal progetto: il portoghese è l’unico giocatore dell’Inter a non apparire nella foto ufficiale

Il destino di Joao Mario sembra essere inevitabilmente segnato. Il portoghese, rientrato dal prestito alla Lokomotiv Mosca, non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte. Un ulteriore indizio sull’esclusione del centrocampista dai piani dei nerazzurri arriva proprio dal club meneghino. Sul sito dell’Inter, infatti, Joao Mario è l’unico giocatore a non avere la foto ufficiale con la maglia di questa stagione. Nella rosa a disposizione del tecnico salentino, infatti, il portoghese è l’unico ad apparire senza una foto.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Appare evidente come l’Inter stia cercando per Joao Mario una soluzione in uscita sul mercato, mentre il suo proseguimento in nerazzurro non sembra essere un’opzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Chiesa più vicino. La Fiorentina spinge per Milik e Callejon – Ultime CM.IT

Serie A, impatto Covid e rinvio gare: le nuove regole

Calciomercato Inter, Dalbert è già a Rennes: firma ad un passo