Calciomercato Inter, futuro Perisic | Il messaggio del croato

Ivan Perisic vuole restare all’Inter. È il messaggio che traspare dalle sue parole a ‘Inter TV’. L’esterno croato, rientrato dal prestito al Bayern Monaco che ha deciso di non riscattarlo, ha dichiarato: “Ora sono tornato e sono contento di essere di nuovo all’Inter: ho un contratto di due anni, spero che faremo grandi cose insieme in queste due stagioni. Mi aspetto un’annata positiva. L’anno scorso ho visto tutte le partite dell’Inter, sono sempre stato il tifoso numero uno e mi è dispiaciuto per come sia finita la stagione”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Infine, sull’esperienza in Germania: “Ho vissuto un anno incredibile al Bayern Monaco: ho vinto tre trofei con una grande squadra, anche se l’inizio era stato ricco di difficoltà. Con il cambio di allenatore le cose sono andate meglio, poi a febbraio mi sono rotto la caviglia. Poi, però, abbiamo vinto tutto: è stato un anno positivo”.

