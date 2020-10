Borja Mayoral ha scelto Roma dopo un corteggiamento lungo un mese: i retroscena sull’attaccante proveniente dal Real Madrid

Borja Mayoral, accompagnato da un paio di amici, è arrivato oggi a Roma chiudendo un’altra possibile telenovela che stava per coinvolgere il club giallorosso. Zinedine Zidane aveva chiesto al Real Madrid di tratenere l’ex Levante, che a sua volta sarebbe stato ben felice di proseguire la sua carriera ‘a casa’. Per realizzare questo desiderio, però, serviva la cessione in prestito di Jovic, che ha continuato a rifiutare ogni destinazione obbligando i blancos a cambiare i piani.

L’attaccante spagnolo aveva in mente solo un altro club oltre il Real Madrid, ed era quello giallorosso. I contatti con i capitolini, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sono iniziati oltre un mese fa, e il giocatore ha iniziato a consultarsi con i vari spagnoli che militano nel club. Pedro, Pau Lopez, Carles Perez e Villar hanno spinto verso Trigoria la punta, che oggi si è presentato a Villa Stuart raggiante.

Mayoral sa che non arriva con la certezza di una maglia da titolare, ma è consapevole di potersi giocare le sue chance per trovare spazio, e la sua caparbietà è una delle doti più apprezzate, in grado di conquistare anche Zidane. Alla Roma arriva un giocatore con enorme voglia di vestirsi di giallorosso e continuare a crescere. A 23 anni, la sua carriera promette benissimo.

