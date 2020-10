Calciomercato Roma, si sblocca Borja Mayoral | Le ultime di CM.IT

Borja Mayoral è vicinissimo al trasferimento in giallorosso. Tutti i dettagli

Borja Mayoral è ormai a un passo dalla Roma. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, gli ultimi contatti realizzati oggi, con gli agenti dello spagnolo presenti a Trigoria, sono riusciti a sbloccare definitivamente l’affare, con Jovic, quindi, verso la permanenza al Real Madrid. L’attaccante potrebbe svolgere le visite mediche in giallorosso già domani, mentre i club discutono sugli ultimi dettagli dell’operazione: sarà un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 15 milioni. Decisiva la volontà del giocatore, che ha apprezzato la corte dei capitolini ed è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

