Calciomercato Roma, Borja Mayoral si avvicina: agenti a Trigoria

Borja Mayoral si avvicina alla Roma: oggi gli agenti dello spagnolo saranno a Trigoria per definire il suo contratto in attesa dell’ok del Real Madrid

La Roma accelera per il colpo che può completare il suo attacco: Borja Mayoral. Con il Real Madrid c’è già un’intesa di massima per il prestito con diritto di riscatto (per circa 12 milioni di euro), e oggi gli agenti dello spagnolo saranno a Trigoria per definire i dettagli del contratto della punta. Per sbloccare definitivamente l’affare servirà l’ok del club blanco: Zidane continua a spingere per la permanenza dello spagnolo, ma Jovic rifiuta ogni destinazione in prestito. Con il serbo ancora in rosa, i madrileni preferiscono far partire l’ex Levante.

